«Юность» отыгралась со счета 1:4 и победила «Могилев» в матче белорусской экстралиги

Самый лихой сюжет вечера был закручен в Могилеве, где местный клуб, не входящий в зону плей-ин, встречался с командой из верхней шестерки — минской «Юностью». В начале встречи соперники обменялись взятиями ворот всего за десять секунд, а дальше на площадке начали доминировать хозяева. Еще два гола в первом периоде и один во втором довели счет до крупного в пользу «Могилева» — 4:1. Прийти в себя минчанам удалось только в финальной 20-минутке: хоккеисты «Юности» поразили цель необходимые три раза, а в овертайме выцарапали победу со счетом 5:4. Хет-триком за минчан отметился Олег Ломако, который стал и автором решающей шайбы.