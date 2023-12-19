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19 декабря, источник: БЕЛТА

«Юность» отыгралась со счета 1:4 и победила «Могилев» в матче белорусской экстралиги

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во вторник тремя матчами в Гомеле, Могилеве и Лиде продолжился регулярный чемпионат белорусской хоккейной экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: БЕЛТА

Самый лихой сюжет вечера был закручен в Могилеве, где местный клуб, не входящий в зону плей-ин, встречался с командой из верхней шестерки — минской «Юностью». В начале встречи соперники обменялись взятиями ворот всего за десять секунд, а дальше на площадке начали доминировать хозяева. Еще два гола в первом периоде и один во втором довели счет до крупного в пользу «Могилева» — 4:1. Прийти в себя минчанам удалось только в финальной 20-минутке: хоккеисты «Юности» поразили цель необходимые три раза, а в овертайме выцарапали победу со счетом 5:4. Хет-триком за минчан отметился Олег Ломако, который стал и автором решающей шайбы.

Параллельно на западе страны еще одна команда из подвала таблицы «Лида» тоже принимала представителя топ-6 — новополоцкий «Химик», но в этом матче аутсайдеры сумели сохранить нужный для себя результат. Хозяева повели в две шайбы уже на пятой минуте стартовой трети, отыграться северяне смогли только в середине заключительного отрезка. Но радость новополочан не продлилась и ста секунд: победу «Лиде» со счетом 3:2 принес Даниил Собко. Также во вторник «Гомель» дома играл с «Брестом», исход этой встречи в пользу «рысей» решила единственная шайба, которую в начале второго периода провел Лев Комиссаров. Гомельчане снова делят третью строчку экстралиги с гродненским «Неманом», у обеих команд по 46 баллов.

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