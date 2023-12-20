Это не драка, а избиение! В Германии бывшие игроки КХЛ спровоцировали побоище между вратарями: видео

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Несколько дней назад в Немецкой хоккейной лиге игрался очередной тур, и в одном из матчей произошли прелюбопытные события, связанные с бывшими игроками из КХЛ.

«Кельнер Хайе» принимали дома команду «Нюрнберг Айс Тайгерз» и в середине второго периода «Акулы» развернули острую контратаку. Луи-Марк Обри набросил шайбу на пятачок, где ее легко накрыл голкипер гостей Никлас Тройтле. На передачу канадца спешил шведский нападающий Андреас Турессон, который после единоборства с защитником «Тигров» Яном Шейдом въехал в голкипера «Нюрнберга».

Контакт с голкипером был не слишком серьезным, но Турессона решил наказать самый ветеранистый ветеран «тигров» — Райан Стоа. Он не придумал ничего лучше, как забросить самого шведа в ворота.

И Турессон, и Стоа играли в КХЛ и хорошо знакомы нашим болельщикам. У Андреаса 16 шайб в 76 матчах за «Сибирь», «Северсталь» и «Куньлунь», а американский центр отыграл 282 матча за новокузнецкий «Металлург», «Нефтехимик», «Спартак» и «Трактор», забросив 81 шайбу и отдав 71 передачу.

Но стычкой двух бывших игроков КХЛ дело не ограничилось. После полицейского приема Стоа перед воротами Тройтле началась заварушка, в которую влетел уже упомянутый Обри, задев при этом плечом вратаря «Нюрнберга». Тройтле этого не стерпел и обрушил на канадца несколько ударов, сбив с того шлем.

И тут в дело вступил вратарь «Кельна» Тобиас Анчичка. Увидев, что его визави начал махать кулаками, двукратный чемпион Германии в составе «Айсбэрена» приехал в чужую зону и вызвал Тройтле на честный поединок.

Сама драка закончилась в одну калитку. Тройтле нанес несколько точных ударов, а вратарь хозяев так и не смог ответить ничем акцентированным, что и признал в в послематчевом флэш-интервью, сверкая заклеенной переносицей. Но главным итогом для Анчички и «Акул» стала победа со счетом 4:2.