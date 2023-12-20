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20 декабря, источник: БЕЛТА

«Шахтер» разгромил «Металлург» в экстралиге, забросив пять шайб за пять минут

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поединок солигорского «Шахтера» и жлобинского «Металлурга» завершил игровую программу среды в регулярном чемпионате белорусской хоккейной экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: БЕЛТА

Вторая и седьмая команды сезона уже встречались 18 декабря, и тогда сильнее со счетом 3:0 оказались игроки «Шахтера». В стартовой трети повторного поединка соперники обошлись без заброшенных шайб, зато в следующем отрезке игры солигорские болельщики осознали, что не зря потратили вечер среды на хоккейный матч. На второй минуте периода забросил Михаил Шалагин, на третьей — Алексей Сергеев, на четвертой — Вячеслав Андрющенко, на пятой минуте Сергеев оформил дубль, а на шестой Денис Еркин сделал счет на табло 5:0 в пользу «Шахтера».

Прийти в себя после такого провала «Металлург» уже не смог, а «горняки» закрепили успех в заключительной трети: лучший бомбардир экстралиги Шалагин провел вторую для себя шайбу, еще один раз ворота жлобинчан поразил Никита Веренич. Результат встречи — унизительные для действующего чемпиона цифры 0:7. К слову, данная игра запомнилась не только разгромом: голкипер «Шахтера» Георгий Анаркулов побил свой рекорд по продолжительности сухой серии — российский вратарь солигорского клуба не пропускает уже на протяжении пяти матчей подряд.

Таким образом, подопечные Ярослава Чуприса вновь приблизились к лидирующему «Витебску» на расстояние одного балла. Обогнать северян «горняки» попробуют уже на следующей неделе — ближайшие матчи в белорусской экстралиге обе команды проведут 26 декабря. Завтра, 21 декабря, регулярный чемпионат продолжится тремя играми: «Гомель» примет «Брест», «Лида» дома встретится с «Химиком», а «Могилев» на своей площадке сыграет с «Юностью».

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