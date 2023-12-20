«Шахтер» разгромил «Металлург» в экстралиге, забросив пять шайб за пять минут

Вторая и седьмая команды сезона уже встречались 18 декабря, и тогда сильнее со счетом 3:0 оказались игроки «Шахтера». В стартовой трети повторного поединка соперники обошлись без заброшенных шайб, зато в следующем отрезке игры солигорские болельщики осознали, что не зря потратили вечер среды на хоккейный матч. На второй минуте периода забросил Михаил Шалагин, на третьей — Алексей Сергеев, на четвертой — Вячеслав Андрющенко, на пятой минуте Сергеев оформил дубль, а на шестой Денис Еркин сделал счет на табло 5:0 в пользу «Шахтера».

Прийти в себя после такого провала «Металлург» уже не смог, а «горняки» закрепили успех в заключительной трети: лучший бомбардир экстралиги Шалагин провел вторую для себя шайбу, еще один раз ворота жлобинчан поразил Никита Веренич. Результат встречи — унизительные для действующего чемпиона цифры 0:7. К слову, данная игра запомнилась не только разгромом: голкипер «Шахтера» Георгий Анаркулов побил свой рекорд по продолжительности сухой серии — российский вратарь солигорского клуба не пропускает уже на протяжении пяти матчей подряд.