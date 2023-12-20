Хоккеисты «Немана» и «Витебска» добились домашних побед в матчах экстралиги
20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В среду матчами в Гродно и Витебске продолжился регулярный чемпионат белорусской хоккейной экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В среду матчами в Гродно и Витебске продолжился регулярный чемпионат белорусской хоккейной экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Лидер сезона «Витебск» во второй раз за три дня принимал десятую команду турнира — «Динамо-Молодечно». Как и в понедельник, для добычи очередных двух баллов северянам пришлось изрядно потрудиться. После сорока минут встречи счет был равным, склонить чашу весов в свою сторону «медведям» удалось только в финальной трети благодаря голам Никиты Ядроеца и Валентина Демченко, который оформил в этом матче дубль. Таким образом, подопечные Романа Юпатова, набравшие очки в шестой игре кряду, сохранят первую строчку в чемпионате минимум до начала следующей недели.
Параллельно в Гродно на единоличное третье место в экстралиге снова взобрался «Неман», повторно обыгравший «Локомотив». Добыть девятую победу на отрезке в десять матчей тоже оказалось делом нелегким — нестабильные в последнее время оршанцы едва не затащили соперника в овертайм. За 15 минут до финальной сирены на табло горели цифры 2:2, но шайба защитника Михаила Хоромандо все же принесла «Неману» успех в основное время. Догнать гродненцев в очередной раз в четверг попробует «Гомель», которому предстоит домашний поединок против «Бреста».