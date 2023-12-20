Хоккеисты «Немана» и «Витебска» добились домашних побед в матчах экстралиги

Лидер сезона «Витебск» во второй раз за три дня принимал десятую команду турнира — «Динамо-Молодечно». Как и в понедельник, для добычи очередных двух баллов северянам пришлось изрядно потрудиться. После сорока минут встречи счет был равным, склонить чашу весов в свою сторону «медведям» удалось только в финальной трети благодаря голам Никиты Ядроеца и Валентина Демченко, который оформил в этом матче дубль. Таким образом, подопечные Романа Юпатова, набравшие очки в шестой игре кряду, сохранят первую строчку в чемпионате минимум до начала следующей недели.