«Металлург» занял третье место на «Евро-Азиатском Кубке Дружбы» по хоккею
24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Жлобине близится к завершению международный турнир по хоккею «Евро-Азиатский Кубок Дружбы», сообщает корреспондент БЕЛТА.
24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Жлобине близится к завершению международный турнир по хоккею «Евро-Азиатский Кубок Дружбы», сообщает корреспондент БЕЛТА.
Участие в «финале четырех» принимали действующие чемпион и вице-чемпион белорусской экстралиги — «Металлург» и «Неман», а также две лучшие команды прошлого сезона Всероссийской хоккейной лиги — воскресенский «Химик» и красноярский «Сокол». Оба субботних полуфинала остались за гостями из России, поэтому жлобинчане и гродненцы сегодня схлестнулись в поединке за третье место.
В текущем регулярном чемпионате «Неман» выступает гораздо лучше «Металлурга», однако вне родной экстралиги куда интереснее выглядели «стальные волки». Матч за бронзу окончился крупной победой хозяев льда со счетом 5:1, голами за жлобинчан отметились Константин Лукин (дважды), Богдан Лемешевский, Илья Спат и Сергей Костицын, «Неман» ответил только голом Ильи Летова.
Таким образом, «Металлург» остается с медалями домашнего Кубка во второй раз кряду — в прошлом году подопечные Дмитрия Кравченко стали вторыми, уступив в финале тюменскому «Рубину». Трофей образца 2023 года этим вечером разыграют представители ВХЛ — «Химик» и «Сокол».