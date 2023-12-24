«Металлург» занял третье место на «Евро-Азиатском Кубке Дружбы» по хоккею

Источник: ХК "Металлург-Жлобин"

Участие в «финале четырех» принимали действующие чемпион и вице-чемпион белорусской экстралиги — «Металлург» и «Неман», а также две лучшие команды прошлого сезона Всероссийской хоккейной лиги — воскресенский «Химик» и красноярский «Сокол». Оба субботних полуфинала остались за гостями из России, поэтому жлобинчане и гродненцы сегодня схлестнулись в поединке за третье место.

В текущем регулярном чемпионате «Неман» выступает гораздо лучше «Металлурга», однако вне родной экстралиги куда интереснее выглядели «стальные волки». Матч за бронзу окончился крупной победой хозяев льда со счетом 5:1, голами за жлобинчан отметились Константин Лукин (дважды), Богдан Лемешевский, Илья Спат и Сергей Костицын, «Неман» ответил только голом Ильи Летова.