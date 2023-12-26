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26 декабря, источник: БЕЛТА

«Витебск» крупно проиграл «Юности» и лишился лидерства в белорусской экстралиге

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во вторник, 26 декабря, тремя матчами в Минске, Орше и Новополоцке продолжился регулярный чемпионат белорусской хоккейной экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: БЕЛТА

Центральный поединок вечера был сыгран на столичной «Чижовка-Арене», где «Юность» принимала возглавлявший турнирную таблицу «Витебск». У гостей все не заладилось с самого начала: уже на 15-й секунде встречи Илья Паранин вывел минчан вперед. На перерыв команды в итоге ушли при счете 3:0, еще по шайбе за хозяев положили Андрей Ряшенцев и Станислав Кучкин. В начале второго периода Владислав Шило огорчил «медведей» снова — и на этом «красно-синие» остановились. У «Витебска» оставалось предостаточно времени на исправление ситуации, но не привыкшие к такому развитию событий северяне не сумели провести даже гол престижа. В итоге 0:4 — самый крупный провал подопечных Юпатова в этом сезоне.

Осечкой витебчан тут же воспользовались главные конкуренты из «Шахтера». «Горняки», гостившие в Новополоцке, особых проблем с «Химиком» не испытали — 5:2. По два результивных балла за солигорчан набрали Вячеслав Андрющенко и Михаил Шалагин. Благодаря этому «Шахтер» вернул себе лидерство в экстралиге, теперь у команды Чуприса 60 очков, а у «Витебска» на балл меньше. Параллельно в Орше идущий третьим «Гомель» едва унес ноги от местного «Локомотива». Основное время матча закончилось со счетом 1:1, и только в овертайме победу «рысям» принес Павел Медведев, оформивший дубль.

27 декабря в чемпионате Беларуси по хоккею также состоятся три матча. В 18.00 на лед в Жлобине выйдут «Металлург» и «Могилев», через час «Брест» начнет встречу против «Лиды», а еще час спустя стартует поединок «Динамо-Молодечно» и гродненского «Немана».

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