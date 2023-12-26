«Витебск» крупно проиграл «Юности» и лишился лидерства в белорусской экстралиге

Центральный поединок вечера был сыгран на столичной «Чижовка-Арене», где «Юность» принимала возглавлявший турнирную таблицу «Витебск». У гостей все не заладилось с самого начала: уже на 15-й секунде встречи Илья Паранин вывел минчан вперед. На перерыв команды в итоге ушли при счете 3:0, еще по шайбе за хозяев положили Андрей Ряшенцев и Станислав Кучкин. В начале второго периода Владислав Шило огорчил «медведей» снова — и на этом «красно-синие» остановились. У «Витебска» оставалось предостаточно времени на исправление ситуации, но не привыкшие к такому развитию событий северяне не сумели провести даже гол престижа. В итоге 0:4 — самый крупный провал подопечных Юпатова в этом сезоне.

Осечкой витебчан тут же воспользовались главные конкуренты из «Шахтера». «Горняки», гостившие в Новополоцке, особых проблем с «Химиком» не испытали — 5:2. По два результивных балла за солигорчан набрали Вячеслав Андрющенко и Михаил Шалагин. Благодаря этому «Шахтер» вернул себе лидерство в экстралиге, теперь у команды Чуприса 60 очков, а у «Витебска» на балл меньше. Параллельно в Орше идущий третьим «Гомель» едва унес ноги от местного «Локомотива». Основное время матча закончилось со счетом 1:1, и только в овертайме победу «рысям» принес Павел Медведев, оформивший дубль.