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17:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Давос» в 16-й раз завоевал Кубок Шпенглера

Хоккейный клуб «Давос» в 16-й раз завоевал Кубок Шпенглера.

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Источник: ХК "Давос"

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Швейцарский хоккейный клуб «Давос» обыграл чешский «Пардубице» и стал победителем Кубка Шпенглера.

Финальная встреча турнира, который традиционно проходит в Давосе, завершилась со счетом 5:3 (1:0, 2:2, 2:1) в пользу хозяев. У победителей отличились Деннис Расмуссен (13-я и 41-я минуты), Энцо Корви (32), Клас Дальбек (39) и Йеспер Олофссон (43). В составе гостей шайбы забросили Томаш Гика (37), Роберт Коусал (37) и Ян Мандат (53).

«Давос» впервые с 2011 года стал победителем Кубка Шпенглера, этот титул стал для команды 16-м. «Давос» делит первую строчку по трофеям со сборной Канады. Среди российских команд турнир больше всех выигрывал московский «Спартак» (5).

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