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11:02 (мск), источник: БЕЛТА

«Неман» одержал волевую победу над «Юностью» в матче белорусской экстралиги

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В воскресенье тремя матчами в Витебске, Гродно и Новополоцке продолжился регулярный чемпионат белорусской хоккейной экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: БЕЛТА

Основное внимание любителей хоккея в этот день было приковано к «белорусскому классико» в Гродно между «Неманом» и «Юностью». В стартовой трети минчане сделали хорошую заявку на итоговый успех, поведя 2:0 благодаря шайбам Сергея Дрозда и Станислава Кучкина. Однако хозяев это развитие событий не устроило — второй период с таким же счетом выиграли уже гродненцы, за которых забрасывали Герман Поддубный и Дмитрий Саврицкий. В заключительной трети исход матча решил единственный гол, автором которого стал форвард «Немана» Максим Цыбин. Как итог — 3:2, команда из Гродно выиграла в новом году оба матча против «Юности», предыдущее «классико» в пятницу завершилось победой хозяев со счетом 5:1.

Ранее 7 января один из лидеров сезона «Витебск» на своем льду одержал тяжелейшую победу над аутсайдером чемпионата «Могилевом». По ходу встречи северяне уступали 1:2 и 2:3, а за дюжину минут до конца матча — 3:4, но в оставшееся время сумели поразить чужие ворота трижды и забрать необходимые два очка (6:4). Дубль за «медведей», которые вновь сравнялись с «Шахтером» наверху турнирной таблицы, оформил Никита Ядроец. Также в воскресенье «Химик» благодаря двум голам Дениса Кирпиченка дома одолел «Металлург» — 4:2. Благодаря этому успеху идущий седьмым клуб из Новополоцка вновь подтянулся к шестым жлобинчанам на расстояние одного балла.

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