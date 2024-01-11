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22:33 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Гомеля» победили «Юность» в матче экстралиги с одиннадцатью шайбами

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тремя матчами в Минске, Могилеве и Жлобине в четверг продолжился регулярный чемпионат белорусской хоккейной экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: БЕЛТА

Календарь чемпионата подарил в этот день сразу два очных матча с участием команд из топ-6 турнирной таблицы: «Юность» принимала «Гомель», а «Витебск» дома встречался с «Металлургом». Особенно богатым на события выдался поединок на «Чижовка-Арене», где соперники поразили ворота друг друга по два раза уже в первом периоде. Дальше столичные хоккеисты благодаря дублю Сергея Дрозда ушли в двукратный отрыв, но в середине третьей 20-минутки гости цифры сравняли — 4:4. За три минуты до окончания периода Станислав Кучкин, казалось, выиграл этот матч для «Юности», однако всего за шесть секунд до финальной сирены спасителем «Гомеля» стал Владислав Котков. Одного очка воодушевленным южанам оказалось мало, и в овертайме Герман Нестеров принес «рысям» победу со счетом 6:5 — этот успех стал для подопечных Сергея Стася седьмым подряд.

Параллельно в Жлобине идущий в экстралиге вторым «Витебск» внезапно не сумел ничего противопоставить местному «Металлургу». Действующие чемпионы страны отличились дважды в первом периоде и еще раз во втором, а голкипер «стальных волков» Сергей Большаков оформил шатаут. Итог игры — 3:0. Еще более неожиданный результат был зафиксирован в Могилеве, где местный клуб, замыкающий турнирную таблицу, разобрался с четвертой командой сезона «Неманом». После сорока минут матча «львы» имели отрыв в три гола, в третьем периоде гродненцам удалось сократить отставание до минимума, но вместо овертайма гости получили шайбу в пустые ворота. В конечном счете 4:2 — «Могилев» прерывает серию из шести поражений кряду.

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