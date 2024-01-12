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22:03 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Динамо-Шинника» в гостях обыграли «Атлант» в МХЛ

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты бобруйского «Динамо-Шинника» одержали первую победу в текущей выездной серии в рамках регулярного чемпионата Молодежной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: ХК "Динамо-Шинник"

В третьем матче года на выезде подопечные Андрея Михалева встречались с одним из конкурентов за место в раунде плей-ин — подмосковным «Атлантом», который до этой игры опережал бобруйчан на два балла. Ранее в январе «шинники» дважды проиграли аутсайдеру дивизиона «АКМ-Юниору», и на пятничный матч динамовцы вышли с целью реабилитироваться. В первом периоде наши хоккеисты попросту снесли хозяев льда, отправив в чужие ворота три безответные шайбы. Авторами точных бросков у «Динамо-Шинника» стали Илья Иванов, Дмитрий Тукач и Матвей Шидловский. В следующем игровом отрезке соперники обменялись голами, в составе нашей команды Иванов оформил дубль — 4:1. Заключительная треть складывалась для гостей непросто: игроки «Атланта» сумели поразить цель два раза, но добытого ранее запаса «бело-голубым» хватило, чтобы удержать победу. Финальный счет — 4:3.

Благодаря этому успеху «Динамо-Шинник» сравнялся по набранным очкам с подмосковным клубом в таблице Серебряного дивизиона Западной конференции МХЛ: у обеих команд по 46 баллов и дележ третьей строчки, но соперники провели на четыре матча меньше. Уже завтра бобруйчан ожидает повторный поединок против «Атланта», который стартует в 13.00.

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