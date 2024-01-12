Хоккеисты «Динамо-Шинника» в гостях обыграли «Атлант» в МХЛ

В третьем матче года на выезде подопечные Андрея Михалева встречались с одним из конкурентов за место в раунде плей-ин — подмосковным «Атлантом», который до этой игры опережал бобруйчан на два балла. Ранее в январе «шинники» дважды проиграли аутсайдеру дивизиона «АКМ-Юниору», и на пятничный матч динамовцы вышли с целью реабилитироваться. В первом периоде наши хоккеисты попросту снесли хозяев льда, отправив в чужие ворота три безответные шайбы. Авторами точных бросков у «Динамо-Шинника» стали Илья Иванов, Дмитрий Тукач и Матвей Шидловский. В следующем игровом отрезке соперники обменялись голами, в составе нашей команды Иванов оформил дубль — 4:1. Заключительная треть складывалась для гостей непросто: игроки «Атланта» сумели поразить цель два раза, но добытого ранее запаса «бело-голубым» хватило, чтобы удержать победу. Финальный счет — 4:3.



Благодаря этому успеху «Динамо-Шинник» сравнялся по набранным очкам с подмосковным клубом в таблице Серебряного дивизиона Западной конференции МХЛ: у обеих команд по 46 баллов и дележ третьей строчки, но соперники провели на четыре матча меньше. Уже завтра бобруйчан ожидает повторный поединок против «Атланта», который стартует в 13.00.