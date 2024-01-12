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12 января, источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Шахтера» продлили победную серию в экстралиге до 11 матчей

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В пятницу тремя матчами в Бресте, Орше и Молодечно продолжился регулярный чемпионат белорусской хоккейной экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: ХК "Шахтер-Солигорск"

Весьма неожиданный результат едва не был зафиксирован в Орше, где местный «Локомотив» принимал лидера сезона — солигорский «Шахтер». Стартовая треть закончилась с минимальным преимуществом хозяев, свой ответ «горняки» сообразили в начале второго периода. Правда, всего через две минуты «железнодорожники» вновь вышли вперед, а еще 60 секунд спустя и вовсе оторвались на две шайбы — 3:1. Нивелировать такое отставание «Шахтеру» удалось уже в заключительном игровом отрезке. Казалось, дело движется к овертайму, но на последней минуте встречи лучший бомбардир экстралиги Михаил Шалагин все-таки вырвал для «горняков» викторию — 4:3. Тем самым солигорский клуб продлил победную серию до 11 матчей.

Параллельно еще две встречи закончились с одинаковым счетом 3:1. «Брест» наконец прервал неудачный отрезок из семи поражений кряду, одолев на своей площадке новополоцкий «Химик». Дублем за южан отметился форвард Ярослав Косов. Хоккеисты «Лиды» в гостях обыграли главного конкурента за место в зоне плей-ин экстралиги — «Динамо-Молодечно». Автором победного гола за «рыцарей» стал нападающий Максим Карпов.

Благодаря вчерашней осечке «Витебска» в Жлобине «Шахтер» оторвался от «медведей» в турнирной таблице уже на четыре балла (68 против 64). Тройку лучших команд с 58 очками замыкает «Гомель», также в зоне прямого выхода в четвертьфинал Кубка Президента находятся «Неман» (54), «Юность» (50) и «Металлург» (41). В субботу в чемпионате страны по хоккею также состоятся три встречи. В 13.00 на «Чижовка-Арене» сойдутся «Юность» и «Гомель», спустя час стартует поединок «Могилева» и «Немана». Завершит игровую программу дня матч «Металлурга» и «Витебска» (начало в 19.00).

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