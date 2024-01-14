Хоккеисты «Шахтера» одержали двенадцатую победу кряду в сезоне экстралиги

Закрывал игровую программу дня поединок «Локомотива» и лидера сезона «Шахтера». Во второй раз за три дня оршанцы были максимально близки к тому, чтобы прервать победную серию «горняков», однако сделать этого снова не удалось. Как и в пятницу, хозяева льда на старте третьего периода вели со счетом 3:1, но упустили лидерство в концовке. Спасителем солигорчан выступил лучший бомбардир экстралиги Михаил Шалагин, дубль которого перевел встречу в овертайм. Оттуда выяснение отношений перетекло в серию буллитов, где точнее оказались гости. В итоге 4:3, этот успех стал для «Шахтера» уже 12-м подряд, в предыдущий раз команда Ярослава Чуприса проигрывала еще в ноябре.



Ранее в воскресенье «Лида» в гостях благодаря двум голам Даниила Собко одолела «Динамо-Молодечно» — 3:1, а «Брест» на своем льду победил новополоцкий «Химик» (2:1). Автором победной шайбы у южан стал Максим Мельников. После 41 тура регулярного чемпионата положение в верхней половине турнирной таблицы экстралиги выглядит следующим образом:



1. Шахтер (Солигорск) — 70 очков;

2. Витебск — 66;

3. Гомель — 58;

4. Неман (Гродно) — 56;

5. Юность (Минск) — 52;

6. Металлург (Жлобин) — 42.



Седьмым с отставанием от действующих чемпионов в четыре балла идет «Химик». На очко от новополочан отстает «Брест», которому в свою очередь один пункт проигрывает «Локомотив». Замыкает десятку «Лида», в активе которой 34 балла. Вне зоны плей-ин находятся «Динамо-Молодечно» (27 очков) и «Могилев» (26). Следующие матчи в чемпионате Беларуси по хоккею будут сыграны в среду 17 ноября.