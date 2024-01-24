«Юность» обыграла «Витебск» в матче чемпионата страны по хоккею

Встреча команд из верхней шестерки турнирной таблицы состоялась на севере страны. Столичные хоккеисты буквально ворвались в этот матч — уже на девятнадцатой секунде игры чужие ворота поразил Павел Щербаков. На ответ «медведям» потребовалось девять минут, цифры за хозяев сравнял Игорь Карабанов. В следующем периоде гости вновь вышли вперед усилиями легендарного Александра Китарова, но на этот раз лидерство «Юности» продлилось еще меньше: паритет спустя пять минут восстановил Никита Ядроец. Незадолго до ухода на второй перерыв Станислав Кучкин провел третью шайбу минчан, и вот на этот раз «Витебск» ответить не сумел, хотя в распоряжении команды был целый третий период. Вместо овертайма северяне получили шайбу в пустые ворота от Щербакова, оформившего дубль.



Этот очный поединок стал для «Юности» и «Витебска» последним в нынешнем регулярном чемпионате. Всего соперники провели между собой пять матчей, в четырех из которых сильнее были минчане. Тем не менее в турнирной таблице столичный клуб располагается существенно ниже «медведей»: у «Юности» 58 баллов и пятое место, у «Витебска» на 10 очков больше и вторая позиция. Правда, отставание северян от лидера экстралиги «Шахтера» из-за сегодняшней осечки выросло уже до восьми пунктов. Любопытно, что все матчи вторника закончились с одинаковым счетом 4:2 — ранее «Шахтер» обыграл «Локомотив», а «Химик» победил «Динамо-Молодечно».