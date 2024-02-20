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22:42 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Шахтера», «Юности» и «Немана» одержали очередные победы в матчах экстралиги

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во вторник тремя матчами в Минске, Гродно и Солигорске продолжился регулярный чемпионат белорусской хоккейной экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: БЕЛТА

Старт 53-го тура регулярного чемпионата обошелся без сюрпризов — во всех трех матчах вечера победы отпраздновали фавориты, пусть в Солигорске и Минске местным любителям хоккея и пришлось немного поволноваться. Лидер сезона «Шахтер» принимал идущее последним «Динамо-Молодечно», и после сорока минут встречи на табло горели две единицы, причем отыгрываться пришлось именно хозяевам. Снять все вопросы «горняки» сумели на старте третьего периода, забросив дважды за 15 секунд. В концовке команды обменялись голами, в итоге 4:2, очередные две шайбы за «Шахтер» положил лучший бомбардир экстралиги Михаил Шалагин. Тем самым солигорчане максимально приблизили себя к первому посеву в плей-офф, а молодечненцы практически лишились шансов на нокаут-раунд.

Другая команда из нижней части турнирной таблицы — «Лида» — навязала еще более серьезное сопротивление «Юности». Минчане долгое время минимально вели в счете, но в начале заключительной трети гости соорудили ответный гол. Правда, радость «рыцарей» продлилась недолго: всего через две минуты Арсений Ковгореня вновь вывел хозяев вперед. В протоколе матча успел отметиться и легендарный Александр Китаров, поразивший ворота «Лиды» за 10 секунд до сирены. Финальный счет — 3:1 в пользу «Юности», которая продлила победную серию до 13 матчей.

Наименьшие проблемы среди команд топ-четверки в этот вечер испытал «Неман», принимавший «Брест». Гродненцы отгрузили сопернику по две шайбы в первом и втором периодах, а также одну в третьем, дубль за хозяев оформил Данила Барабаш. Южане смогли ответить только раз, в результате 5:1 — «Неман» гарантирует себе преимущество домашнего льда в четвертьфинале Кубка Президента.

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