«Витебск», «Гомель» и «Металлург» добились побед в матчах экстралиги

На севере страны идущий вторым «Витебск» принимал второй с конца таблицы «Могилев». Уже в стартовой трети «медведи» создали увесистый задел, забросив трижды за десять минут. Этим хозяева решили и ограничиться, благо, гости в оставшиеся два периода отыграться не смогли, хоть и были близки. Финальный счет — 3:2, витебчане гарантируют себе минимум второе место по итогам чемпионата. Лидер сезона «Шахтер» впереди всего на два балла.



Параллельно в Гомеле местный клуб наконец прервал серию из шести поражений, обыграв новополоцкий «Химик» со счетом 3:1. Таким образом, «рыси» обеспечили пятую позицию в регулярке, соперником южан в четвертьфинале Кубка Президента будет либо «Юность», либо «Неман». С таким же результатом закончился и закрывавший игровую программу среды поединок «Металлурга» и «Локомотива». Жлобинчане добыли пятую викторию кряду и застолбили за собой шестую строчку таблицы. Противостоять «волкам» на старте плей-офф также будет кто-то из пары «Юность» — «Неман».



Любопытно, что за два тура до окончания регулярного сезона ни одна из команд не утратила шансы на продолжение борьбы в Кубке Президента. Путевки в раунд плей-ин уже имеют «Брест», «Химик» и «Локомотив». За последний билет поспорят «Лида», «Могилев» и «Динамо-Молодечно», на данный момент лучшая позиция у «рыцарей», которые имеют двухочковый отрыв над преследователями. По воле календаря в последнем туре 26 февраля «Лиде» и «Могилеву» предстоит сыграть между собой.