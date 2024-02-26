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26 февраля, источник: БЕЛТА

Жлобинский «Металлург» закрыл регулярный чемпионат экстралиги семиматчевой победной серией

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шесть из двенадцати команд белорусской хоккейной экстралиги в понедельник провели заключительные матчи в регулярном чемпионате сезона-2023/24, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: БЕЛТА

По воле календаря в последнем туре в Жлобине сошлись финалисты предыдущего розыгрыша Кубка Президента: «Металлург» и «Неман». Уже в первом периоде команды устроили «перестрелку», отличившись на двоих пять раз. Хоккеисты хозяев провели три шайбы, гродненцы — две. В оставшиеся сорок минут зрители увидели по одному голу в исполнении обоих клубов, как итог — 4:3 в пользу действующих чемпионов. Для жлобинчан эта игра стала 12-й подряд с набранными очками, за этот период «волки» выиграли 11 матчей и всего однажды уступили по буллитам «Юности».

Именно с минчанами «Металлург» встретится в первом раунде плей-офф, «Неман» ожидает серия до четырех побед с «Гомелем». «Рыси» откровенно провалили концовку регулярного чемпионата, проиграв восемь из девяти последних матчей. На этот раз южане были биты на своем льду «Витебском». После половины встречи гомельчане вели 3:1, но на второй перерыв уходили уже уступая в счете — 3:4. В заключительном отрезке соперники обменялись шайбами, в результате 5:4 в пользу гостей. Соперником «Витебска» в четвертьфинале Кубка Президента станет один из победителей раунда плей-ин.

Также сегодня в Лиде местный клуб разобрался с «Могилевом» (4:2). В начале марта «рыцари» в мини-серии до двух викторий поборются за путевку в плей-офф с «Брестом», для могилевчан же сезон окончен.

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