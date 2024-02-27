Хоккеисты «Шахтера» прервали победную серию «Юности» из 14 матчей

Во вторник в Солигорске, Бресте и Новополоцке прошли заключительные матчи «гладкого» сезона. В центральном поединке 55-го тура победитель «регулярки» «Шахтер» обыграл столичную «Юность» со счетом 3:1, дубль за «горняков» оформил Владислав Кулиев. Солигорчане, заработавшие первый посев в розыгрыше Кубка Президента, набрали за чемпионат 88 очков, на два балла опередив финишировавший вторым «Витебск». Хоккеисты «Юности» сегодня прервали свою 14-матчевую победную серию, благодаря которой столичный клуб ранее гарантировал себе третью позицию в таблице.



Также в последний игровой день чемпионата «Брест» едва не упустил лидерство в четыре шайбы, но все-таки дожал «Локомотив» (4:3), а «Химик» нанес крупное поражение «Динамо-Молодечно» (5:1). Коллектив из Минской области впервые в своей истории финишировал на последнем месте экстралиги, а команды из Бреста, Орши и Новополоцка продолжат борьбу за попадание в розыгрыш Кубка Президента через раунд плей-ин. Матчи данной стадии, где «Химик» сразится с «Локомотивом», а «Брест» встретится с «Лидой», пройдут в период с 1 по 6 марта. Победители в парах определятся в сериях до двух побед.



Первый раунд плей-офф чемпионата Беларуси по хоккею стартует 9 марта. По итогам регулярного чемпионата уже известны две четвертьфинальные пары. Обладатели третьего посева из «Юности» в серии до четырех побед поспорят с «Металлургом», который занял в таблице шестую строчку. Еще одну путевку в полуфинал Кубка Президента разыграют четвертая и пятая команды регулярного чемпионата — «Неман» и «Гомель».