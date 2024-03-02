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02:03 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Бреста» обыграли «Лиду» на старте раунда плей-ин экстралиги

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В сезоне белорусской хоккейной экстралиги стартовала стадия плей-ин, в ходе которой определятся два оставшихся участника розыгрыша Кубка Президента, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: БЕЛТА

В раунде плей-ин играют команды, занявшие в регулярном чемпионате места с седьмого по десятое. Путевки в четвертьфинал Кубка Президента получат победители мини-серий до двух побед. Первую отборочную пару составили хоккеисты «Бреста» и «Лиды», дебютный поединок состоялся на юге страны. Стартовые полчаса закончились вничью 1:1 — на гол форварда хозяев Дениса Цыганова ответил нападающий «рыцарей» Владимир Михайлаки. Дальше в матче трижды подряд забрасывали игроки брестского клуба, а именно Артем Середа, Федор Качан и Всеволод Кашкар. В концовке встречи гости усилиями Антона Гришанова слегка сократили отставание, но на исход игры этот точный бросок не повлиял. Финальный счет — 4:2 в пользу южан.

Второй поединок в данном противостоянии состоится 3 марта в «Лиде». В случае успеха в воскресенье «Брест» выйдет в плей-офф экстралиги, где сразится с «Витебском». Если послезавтра победят «рыцари», то соперников ожидает решающий третий матч 5 марта снова в Бресте. В субботу стартовый поединок в раунде плей-ин проведут хоккеисты «Химика» и «Локомотива», встреча в Новополоцке стартует в 17.00. Места в розыгрыше Кубка Президента по итогам регулярного сезона обеспечили «Шахтер», «Витебск», минская «Юность», гродненский «Неман», «Гомель» и жлобинский «Металлург».

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