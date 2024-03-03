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20:24 (мск), источник: БЕЛТА

«Брест» сыграет с «Витебском» в четвертьфинале Кубка Президента

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определился предпоследний четвертьфиналист белорусской хоккейной экстралиги в сезоне-2023/24, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: БЕЛТА

Седьмым участником плей-офф экстралиги нынешнего сезона стал «Брест». В регулярном чемпионате южане заняли седьмое место и вышли в раунд плей-ин, где встретились с десятой командой «гладкого» сезона «Лидой». Первая игра мини-серии до двух побед состоялась в Бресте в пятницу, тогда хозяева были сильнее со счетом 4:2. В ответном поединке соперникам основного времени уже не хватило: 60 минут игры окончились вничью 2:2, но в овертайме Денис Цыганов принес южанам победу и путевку в плей-офф.

Соперником «Бреста» в четвертьфинале Кубка Президента будет «Витебск», который по итогам «регулярки» расположился на второй позиции. Этот выход в плей-офф стал для брестчан первым за три сезона, тогда в сезоне-2020/21 «зубры» вылетели в первом раунде, всухую проиграв серию минской «Юности». Завтра последний билет в четвертьфинал экстралиги может получить «Локомотив», для этого оршанцам дома нужно обыграть «Химик». В случае успеха новополочан команды ожидает решающая игра.

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