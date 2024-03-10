«Юность» обыграла «Металлург» на старте четвертьфинальной серии Кубка Президента

По итогам регулярного чемпионата в одну четвертьфинальную пару попали самый титулованный клуб страны «Юность» и действующий чемпион Беларуси «Металлург». Несмотря на выездной старт серии, без поддержки «стальные волки» не остались — в столицу прибыло 8 автобусов с болельщиками из Жлобина, армия фанатов оккупировала весь гостевой сектор. В первом периоде опаснее выглядели хозяева: хоккеисты «Юности» дважды организовывали выходы один на один, но оба раза моменты оставались нереализованными. Свою шайбу минчане все-таки забросили, на 15-й минуте точный кистевой бросок удался Валерию Полякову.



Отыграться жлобинчане смогли в начале второй трети, автором первого гола «Металлурга» в нынешнем плей-офф стал Артем Антипов. Правда, удержать ничейный счет до ухода на перерыв гости не смогли: казалось бы, не самый сложный выстрел форварда «Юности» Владимира Ровбы застал врасплох голкипера «волков» — 2:1. На старте заключительной 20-минутки легенда белорусского хоккея Александр Китаров увеличил отрыв хозяев до двух шайб, что стало решающим ударом для жлобинчан. Приблизиться гости так и не смогли, а у минчан Поляков оформил дубль, установив тем самым окончательный счет. 4:1 — Юность получает раннее преимущество.



Также сегодня вечером отношения в четвертьфинале Кубка Президента начнут выяснять «Витебск» и «Брест». Накануне в сериях первого раунда плей-офф с побед стартовали хоккеисты «Гомеля» и «Шахтера». «Рыси» в гостях обыграли «Неман» (5:2), а солигорчане дома были сильнее «Химика» (2:1). Завтра в обеих парах состоятся вторые поединки.