«Металлург» сравнял счет в серии первого раунда плей-офф экстралиги против «Юности»

Первый матч самого титулованного клуба страны с действующим чемпионом Беларуси был сыгран в столице в воскресенье и завершился в пользу хозяев льда — 4:1. В сегодняшнем поединке команды обменялись быстрыми голами в течение пяти минут после стартового вбрасывания: на точный бросок хоккеиста «Металлурга» Александра Подкорытова ответил форвард минчан Илья Паранин.



Начало следующего периода снова осталось за «стальными волками», которых вперед вывел Владимир Кораблев. Правда, на этот раз среагировать «Юность» не смогла — ни во второй трети, ни вообще. «Металлург» же добавил к своему шаткому заделу еще одну шайбу в заключительной 20-минутке, автором которой стал Егор Старков. Таким образом, 3:1 в пользу подопечных Дмитрия Кравченко, которые восстанавливают паритет в серии до четырех побед (1:1).



Далее команды переедут в Жлобин, где проведут два матча в четверг и субботу. После этого соперники вернутся на «Чижовка-Арену» 18 марта для пятого поединка.