«Шахтер» в третий раз обыграл «Химик» в серии первого раунда плей-офф экстралиги

Ранее команды дважды встречались в Солигорске. Если в субботу победители регулярного чемпионата едва унесли ноги от хоккеистов «Химика» (2:1), то во втором матче 11 марта преимущество «горняков» сомнений уже не вызывало (6:1). Нечто похожее в исполнении солигорчан случилось и сегодня, причем в первом же периоде. Уже на 30-й секунде Артем Демков вывел гостей вперед, а всего минуту спустя Денис Мосалев удвоил перевес своего клуба.



Новополочане в стороне не остались и мгновенно ответили точным броском Александра Исаева. Впрочем, практически в следующей же атаке «Шахтера» в ворота северян влетела очередная шайба, ее автором стал Денис Еркин. 3:1 в пользу солигорчан — после стартового вбрасывания не прошло и пяти минут. Ближе к концу периода еще один гол к гостевому отрыву добавил Даниил Лой.



Болельщики в Новополоцке наверняка уходили на первый перерыв в предвкушении таких же результативных второго и третьего периодов, однако соперники решили на этом остановиться. Таким образом, 4:1 — «Шахтер» максимально приблизился к выходу в полуфинал розыгрыша Кубка Президента. Для успеха в серии «горнякам» нужно победить еще раз, ближайший шанс для этого у солигорчан будет 15 марта также на чужой площадке.



Ранее сегодня «Гомель» на своем льду обыграл гродненский «Неман» со счетом 3:1 и вырвался вперед в противостоянии до четырех викторий (2:1). В четверг программу первого раунда плей-офф белорусской экстралиги продолжат третьи матчи в парах «Металлург» — «Юность» (счет в серии 1:1) и «Брест» — «Витебск» (1:1).