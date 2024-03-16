Хоккеисты «Шахтера» стали первыми полуфиналистами Кубка Президента

Победители регулярного чемпионата предсказуемо выиграли серию у «Химика», который финишировал в «гладком» сезоне на восьмом месте. Второй и третий матчи противостояния проходили с большим преимуществом солигорчан, которые отгружали в чужие ворота по шесть и четыре шайбы соответственно. На старте четвертой игры возникло ощущение, что и на сей раз дело пойдет по тому же сценарию. «Горняки», будучи гостями, вышли вперед уже на шестой минуте, а на первый перерыв уходили с отрывом в два гола — отличились Владислав Кулиев и Марк Ярута.



Однако новополочане наотрез отказывались сдавать серию с сухим счетом и завершать сезон. В конце второго периода Павел Чернов сократил отставание «Химика», а в середине следующего игрового отрезка Денис Кирпиченок сравнял цифры — оба раза «Шахтер» подвели удаления. Встреча перешла в овертайм, где «горняки» все же вырвали победу и проход в следующий раунд. 3:2 — автором решающего гола стал Артем Демков. Как и в стартовой игре, «Химик» был близок, но снова не смог. Новополочане второй плей-офф кряду проиграли первую же серию со счетом 0:4, год назад северяне были биты «Неманом».



Солигорский клуб вышел в полуфинал Кубка Президента в десятом сезоне подряд. Правда, за этот промежуток у «горняков» всего три финала — в 2015 (стали чемпионами), а также в 2016 и 2020 годах (оба раза проиграли «Юности»). Следующий соперник «Шахтера» определится позднее, на эту роль все еще претендуют «Гомель», «Неман», «Металлург» и «Брест».