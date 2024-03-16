«Гомель» увеличил отрыв от «Немана» в серии первого раунда плей-офф экстралиги

В первой половине стартовой трети острее смотрелись гродненцы, во многом этому способствовали два удаления в составе «Гомеля». Хоккеисты «Немана» были близки к тому, чтобы наказать соперника, но оба раза остались ни с чем. Начиная с 11-й минуты инициативу стали перехватывать хозяева. Теперь обороняться в меньшинстве были вынуждены гости, причем им пришлось даже сложнее. «Рыси» полторы минуты играли в формате «5 на 3», но ничего полезного из этого также не извлекли, единственный опасный выход один на один успеха не принес.

В начале второго периода южане продолжили наседать. Подопечные Сергея Стася надолго заперли соперника в его зоне и создали уйму голевых моментов, но шайба в ворота заходить отказывалась. После броска капитана клуба Германа Нестерова снаряд остановился в сантиметрах от линии ворот, Иван Секерин мощно зарядил в перекладину, а Данил Михайлов не смог переиграть голкипера с близкого расстояния. Гродненцы в этой трети не запомнились практически ничем, зато сохранили нули на табло.



Большая часть заключительного игрового отрезка также проходила в бесплодных попытках обеих команд отличиться. И все же за четыре минуты до окончания трети зрители в гомельском ледовом дворце все-таки увидели первую заброшенную шайбу — вратаря «Немана» Михаила Карнаухова наконец пробил Иван Секерин. В оставшееся до сирены время голкипер хозяев Максим Лубский отвел все угрозы от своих владений, а Дмитрий Колышкин подвел черту броском в пустые ворота. В итоге 2:0, «Гомель» находится в одном шаге от выхода в полуфинал (3:1 в серии). Ранее «рыси» выиграли первый и третий матчи противостояния, уступив только во втором, пятый поединок пройдет в Гродно 17 марта.