«Неман» обыграл «Гомель» и сократил отставание в четвертьфинальной серии Кубка Президента

На воскресный матч команды выходили при счете 3:1 в серии до четырех побед в пользу «Гомеля» — в случае поражения сегодня гродненцы завершили бы выступления в текущем сезоне. Ход пятой встречи оказался довольно похож на сценарий предыдущей игры: в обоих матчах соперники обходились без голов на протяжении сорока минут, но в третьем периоде хозяева все-таки забирали свое. В пятницу на своей площадке успех праздновали «рыси», два дня спустя сильнее оказался уже «Неман». Голами за гродненцев отметились Артем Левша, Максим Цыбин и Артем Кислый.



Таким образом, 3:0 в пятом поединке и 2:3 в серии — это означает, что команды вернутся в Гомель, где проведут игру под номером шесть. В случае победы подопечных Евгения Летова во вторник будет назначен решающий седьмой матч, который состоится на площадке «Немана» 21 марта.



Завтра в расписании первого раунда плей-офф экстралиги два пятых поединка в парах «Юность» — «Металлург» (счет в серии 1:3) и «Витебск» — «Брест» (2:2). На данный момент место в полуфинале Кубка Президента обеспечил только солигорский «Шахтер», который выбил из сезона новополоцкий «Химик».