Жлобинский «Металлург» вышел в полуфинал Кубка Президента

Противостояние самого титулованного клуба страны в лице «Юности» с действующим чемпионом Беларуси стартовало неделю назад также в Минске. Тогда хозяева одержали убедительную победу со счетом 4:1, однако три следующих матча оставались за подопечными Дмитрия Кравченко (3:1, 2:1, 3:1). К сегодняшней встрече «Юность» подходила уже без права на ошибку.



В трех предыдущих играх минчане забрасывали не более одной шайбы, неприятная тенденция продолжилась и в этот вечер. Первый и единственный раз хозяева поразили цель в середине второго периода, но взятие ворот было отменено из-за удара ногой. К тому моменту жлобинчане уже вели со счетом 2:0 благодаря голам Егора Старкова и Михаила Стефановича, который отличился в третьем матче кряду.



К слову, одна из шайб «Металлурга» также не была засчитана, впрочем, «Юности» данный факт нисколько не помог. За оставшееся до сирены время минчане так и не соорудили ни одной голевой атаки, а гости добили соперника броском в пустые ворота. Таким образом, 3:0 сегодня и 4:1 в серии в пользу «стальных волков». Для столичного клуба сезон завершен — десятикратный чемпион впервые за более чем 10 лет не будет представлен в полуфинале сезона.



Таким образом, «Металлург» выбил «Юность» из борьбы за трофей в третьем сезоне подряд. В 2022 году «волки» обыграли минчан в финале Кубка Президента, а год назад в пользу жлобинчан закончилась полуфинальная серия. Если в другой паре первого раунда «Витебск» победит «Брест», то соперником «Металлурга» на следующем этапе будет солигорский «Шахтер». Если дальше пройдут брестчане, то коллектив из Жлобина встретится с победителем серии «Гомеля» и «Немана».