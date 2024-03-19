«Витебск» в овертайме обыграл «Брест» и вышел вперед в серии первого раунда плей-офф экстралиги

Противостояние второй и седьмой команд экстралиги по итогам регулярного чемпионата на данный момент является самым интригующим в плей-офф Кубка Президента: только в этой паре по итогам четырех матчей серии было зафиксировано равенство (2:2). Начало очередной игры осталось за гостями, которые вышли вперед уже на пятой минуте усилиями Виталия Антоновича.



К радости местных болельщиков, во второй трети «Витебск» полностью перевернул ситуацию на льду. Сперва цифры сравнял Илья Камбович, затем две шайбы в чужие ворота отправил Никита Ядроец — 3:1. Такой всплеск активности со стороны хозяев южан не смутил, еще до ухода на перерыв Антонович также оформил дубль и сократил отставание до минимума.



В третьем периоде брестчане и вовсе восстановили паритет: точный бросок нанес Денис Цыганов. Таким образом, во второй раз подряд выяснение отношений ушло за пределы основного времени. 16 марта соперникам понадобились два овертайма, сегодня таковых было сыграно целых три. Как и позавчера, удача улыбнулась «Витебску», главным героем в составе которого стал Михаил Листопадов — 4:3. Секундомер замер на отметке в 112 сыгранных минут.



Таким образом, северяне теперь находятся в одном шаге от исторического для себя выхода в полуфинал сезона. Сделать решающий шаг подопечные Романа Юпатова попробуют в Бресте 20 марта. Ранее путевки в следующий раунд плей-офф Кубка Президента завоевали солигорский «Шахтер» и жлобинский «Металлург». Во вторник к этой компании может присоединиться «Гомель», для этого «рысям» дома нужно обыграть «Неман».