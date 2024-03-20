Хоккеисты «Гомеля» выбили «Неман» из борьбы за Кубок Президента

По итогам регулярного чемпионата «рыси» заняли пятое место в турнирной таблице — их соперником по первому раунду плей-офф стал финишировавший четвертым «Неман». Два стартовых матча противостояния были сыграны в Гродно, там команды обменялись победами. 9 марта сильнее были южане (5:2), два дня спустя вице-чемпионы 2023 года взяли реванш (5:0). Далее команды переехали в Гомель, где оба раза успех праздновали хозяева льда (3:1 и 2:0). Позавчера серия вернулась на запад, у себя дома «Неман» продлил сезон еще на одну игру (3:0).



Шестой поединок состоялся в гомельском ледовом дворце. Счет в матче был открыт на 18-й минуте — вдвоем к воротам гостей убежали Иван Секерин и Герман Нестеров, который и завершил атаку точным броском. В начале второго периода преимущество «рысей» удвоил Дмитрий Колышкин, в одиночку обойдя всех защитников и изящно переиграв голкипера. Ближе к концу трети гомельчане получили право на пятиминутное большинство, которое однажды реализовал Михаил Ковалев — 3:0.



В заключительном отрезке Герман Поддубный забросил единственную шайбу «Немана», которая уже ничего не решала. В итоге 3:1 в матче и 4:2 в серии, дальше шагает «Гомель». Этот выход в полуфинал Кубка Президента стал для клуба первым за три года, в сезоне-20/21 «рыси» добрались до финала, где уступили «Юности». Следующий соперник подопечных Сергея Стася зависит от исхода противостояния «Витебск» — «Брест». Если победителями из него выйдут северяне, то соперничать с «Гомелем» будут именно они. В случае триумфа брестчан «рыси» попадут на жлобинский «Металлург».