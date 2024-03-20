Хоккеисты «Бреста» перевели четвертьфинальную серию против «Витебска» в решающий седьмой матч

Хоккеисты «Бреста» выходили на домашнюю площадку, уступая в противостоянии со счетом 2:3. Поражение сегодня заканчивало бы для южан сезон-23/24. В четырех из пяти предыдущих матчей серии «зубры» пропускали минимум три шайбы, но именно в ключевой на данный момент игре хозяева продемонстрировали лучшую игру в обороне. «Витебск» за 60 минут так и не сумел взломать защитные порядки соперника, в то время как брестчане еще в первом периоде обеспечили себе отрыв в два гола — отличились Евгений Кунцевич и Виктор Бовбель. Цифры 2:0 продержались на табло до финальной сирены.



Таким образом, исход противостояния «Витебска» и «Бреста» решит седьмой матч, который состоится в витебском ледовом дворце в пятницу. В случае домашней победы северяне сыграют с «Гомелем» в полуфинале Кубка Президента, если же дальше пройдут брестчане, то их в следующем раунде будет ожидать солигорский «Шахтер». Также в четверку сильнейших команд сезона ранее пробился жлобинский «Металлург».