«Металлург» обыграл «Гомель» и упрочил лидерство в полуфинале Кубка Президента

Как и в предыдущей встрече два дня назад, соперники долгое время обходились без заброшенных шайб. Первый точный бросок зрители увидели только на 32-й минуте матча, когда отличился форвард «рысей» Илья Жуковский. Восстановить паритет хозяева смогли за 40 секунд до сирены об окончании второго периода — поздравления от партнеров принимал Артем Антипов.



В середине третьего игрового отрезка гомельчане остались вчетвером против пятерки противника, и это удаление оказалось для гостей роковым — Александр Подкорытов вывел «Металлург» вперед. В оставшиеся семь минут спастись «рыси» не смогли, таким образом, 2:1 в пользу клуба из Жлобина, который увеличивает преимущество в серии до четырех побед (3:1).



Очередной матч противостояния состоится 3 апреля в Гомеле. В случае победы «Металлург» станет первым финалистом Кубка Президента. Завтра в Солигорске состоится пятый поединок в паре «Шахтера» и «Бреста», после четырех игр в этой дуэли ничья — 2:2.