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1 апреля, источник: БЕЛТА

«Металлург» обыграл «Гомель» и упрочил лидерство в полуфинале Кубка Президента

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Жлобине 1 апреля состоялся четвертый поединок в полуфинальной серии Кубка Президента между хоккеистами «Металлурга» и «Гомеля», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: ХК "Металлург"

Как и в предыдущей встрече два дня назад, соперники долгое время обходились без заброшенных шайб. Первый точный бросок зрители увидели только на 32-й минуте матча, когда отличился форвард «рысей» Илья Жуковский. Восстановить паритет хозяева смогли за 40 секунд до сирены об окончании второго периода — поздравления от партнеров принимал Артем Антипов.

В середине третьего игрового отрезка гомельчане остались вчетвером против пятерки противника, и это удаление оказалось для гостей роковым — Александр Подкорытов вывел «Металлург» вперед. В оставшиеся семь минут спастись «рыси» не смогли, таким образом, 2:1 в пользу клуба из Жлобина, который увеличивает преимущество в серии до четырех побед (3:1).

Очередной матч противостояния состоится 3 апреля в Гомеле. В случае победы «Металлург» станет первым финалистом Кубка Президента. Завтра в Солигорске состоится пятый поединок в паре «Шахтера» и «Бреста», после четырех игр в этой дуэли ничья — 2:2.

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