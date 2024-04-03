«Брест» вышел вперед в полуфинальной серии Кубка Президента против «Шахтера»

К очной встрече под номером пять команды подошли при равенстве в серии — 2:2. Первую игру забрали «горняки», затем две победы подряд одержали южане, после чего солигорчане восстановили паритет в противостоянии. В сегодняшнем матче все ключевые события произошли во втором периоде. На седьмой минуте отрезка очередную шайбу в нынешнем плей-офф провел форвард «Шахтера» Владислав Кулиев, который реализовал большинство. Ответ у гостей нашелся спустя три оборота секундной стрелки — отличился защитник Илья Сушко. Равный счет держался почти до самого ухода на перерыв, но за 30 секунд до отправки в раздевалки Максим Мельников вывел «Брест» вперед, сделав это при игре в формате «5 на 4».



В заключительной трети «Шахтер» несколько раз был близок к тому, чтобы сравнять цифры, но ни одна попытка «горняков» успеха не принесла. Таким образом, брестчане удержали счет 2:1 и вышли в серии вперед (3:2). Шестой поединок противостояния состоится в четверг на юге страны. В случае триумфа на домашней площадке «Брест» впервые в истории клуба выйдет в финал Кубка Президента. Если послезавтра сильнее окажется «Шахтер», то команды отправятся на решающую игру в Солигорск 6 апреля. Завтра первым участником финала сезона-2023/24 может стать жлобинский «Металлург», для этого подопечным Дмитрия Кравченко нужно в гостях обыграть «Гомель». Пятый матч «полесского дерби» стартует в 18.00.