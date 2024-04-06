Хоккеисты столичного «Юниора» стали чемпионами Высшей лиги

Высшая лига — это молодежный чемпионат Республики Беларусь по хоккею, в котором играют фарм-клубы команд экстралиги. До финала сезона-23/24 добрались хоккеисты «Юниора» и сборной Беларуси-U18. Первый матч чемпионской серии до четырех побед 28 марта завершился в пользу юниорской сборной, но в каждом следующем поединке сильнее неизменно оказывался «Юниор». Пятый матч противостояния 5 апреля проходил на льду «Олимпик-Арены», где минская команда разгромила соперника со счетом 5:0. Голами за «красно-синих» отметились Николай Салыго (дубль), Никита Смоляк, Матвей Шидловский и Арсений Ковгореня.



Таким образом, 4:1 в серии — «Юниор» завоевывает золотые медали молодежного первенства седьмой раз в истории. Ранее хоккеисты столичного клуба становились чемпионами в 2008, 2010, 2012, 2014, 2015 и 2017 годах. Всего в нынешнем сезоне высшей лиги выступали 14 команд. Помимо «Юниора» и сборной Беларуси-U18, участие в розыгрыше принимали жлобинская «Белсталь», гомельские «Рыси», гродненский «Прогресс», «Соболь» из Березы, новополоцкий «Нефтехимик», витебские «Медведи», барановичский «Авиатор», «Днепровские львы» из Могилева, оршанский «Локо», а также сборная Беларуси до 17 лет.