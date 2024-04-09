Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Металлург Мг
53
Хоккей. НХЛ
10.04
Айлендерс
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
10.04
Бостон
Каролина
Хоккей. НХЛ
10.04
Детройт
Вашингтон
Хоккей. НХЛ
10.04
Монреаль
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
10.04
Нью-Джерси
Торонто
Хоккей. НХЛ
10.04
Тампа-Бэй
Коламбус
Хоккей. НХЛ
10.04
Флорида
Оттава
Хоккей. НХЛ
10.04
Даллас
Баффало
Хоккей. НХЛ
10.04
Нэшвилл
Виннипег
Хоккей. НХЛ
10.04
Колорадо
Миннесота
Хоккей. НХЛ
10.04
Анахайм
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
10.04
Сиэтл
Аризона
Хоккей. НХЛ
10.04
Сан-Хосе
Калгари
Все события
18:37 (мск), источник: БЕЛТА

28 хоккеистов вызваны в молодежную сборную Беларуси для подготовки к «Кубку Будущего»

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежная сборная Беларуси по хоккею начинает учебно-тренировочный сбор перед стартом турнира «Лига Ставок. Кубок Будущего», сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФХБ.

Белоруссия U20
Источник: БЕЛТА

Очередной розыгрыш «Кубка Будущего» пройдет с 25 по 28 апреля в Новосибирске. На «Сибирь-Арене» сыграют молодежные команды Беларуси, России и Казахстана, а также сборная лучших игроков российской Студенческой хоккейной лиги. Тренерский штаб Беларуси-U20 во главе с Андреем Михалевым вызвал на УТС 28 хоккеистов: 3 голкиперов, 8 игроков обороны и 17 форвардов.

Вратари: Антон Круповец, Павел Рудович (оба — Беларусь U18), Евгений Прохоров («Юность»);

Защитники: Арсений Елисеев, Иван Шатило (оба — «Динамо-Шинник»), Константин Волочко, Никита Жихарев (оба — «Динамо-Минск»), Юрий Каратай (МХК «Динамо-Москва»), Арсений Марченко, Дмитрий Невера (оба — Беларусь U18), Даниил Карпович («Неман»);

Нападающие: Арсений Ковгореня («Юность»), Кирилл Вахильчук, Артем Никитич, Александр Головач, Иван Пономарцев (все — «Гомель»), Даниил Липский («Динамо-Минск»), Илья Лахнов, Николай Салыго, Матвей Шидловский, Никита Ходорович, Арсений Чухраев, Богдан Белкин (все — «Динамо-Шинник»), Павел Гаврилович («Стальные лисы»), Иван Гаврилов, Артем Гуменюк (оба — МХК «Спартак»), Олег Хомченко (Беларусь U18), Евгений Авраменко («Неман»).

25 апреля наши парни встретятся со сверстниками из Казахстана, на следующий день состоится поединок белорусов со сборной Студенческой лиги. На 27 апреля запланирован турнир по хоккею в формате 3×3, а в заключительном матче основного розыгрыша Кубка Будущего наша команда поспорит с молодежной сборной России.

Читайте также от «БЕЛТА»
Рецепт тонкой итальянской пиццы
Простой рецепт шарлотки с яблоками
Творожно-шоколадный десерт с бананом
Простой куриный бульон для вашего здоровья
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь