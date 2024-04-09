28 хоккеистов вызваны в молодежную сборную Беларуси для подготовки к «Кубку Будущего»

Очередной розыгрыш «Кубка Будущего» пройдет с 25 по 28 апреля в Новосибирске. На «Сибирь-Арене» сыграют молодежные команды Беларуси, России и Казахстана, а также сборная лучших игроков российской Студенческой хоккейной лиги. Тренерский штаб Беларуси-U20 во главе с Андреем Михалевым вызвал на УТС 28 хоккеистов: 3 голкиперов, 8 игроков обороны и 17 форвардов.



Вратари: Антон Круповец, Павел Рудович (оба — Беларусь U18), Евгений Прохоров («Юность»);



Защитники: Арсений Елисеев, Иван Шатило (оба — «Динамо-Шинник»), Константин Волочко, Никита Жихарев (оба — «Динамо-Минск»), Юрий Каратай (МХК «Динамо-Москва»), Арсений Марченко, Дмитрий Невера (оба — Беларусь U18), Даниил Карпович («Неман»);



Нападающие: Арсений Ковгореня («Юность»), Кирилл Вахильчук, Артем Никитич, Александр Головач, Иван Пономарцев (все — «Гомель»), Даниил Липский («Динамо-Минск»), Илья Лахнов, Николай Салыго, Матвей Шидловский, Никита Ходорович, Арсений Чухраев, Богдан Белкин (все — «Динамо-Шинник»), Павел Гаврилович («Стальные лисы»), Иван Гаврилов, Артем Гуменюк (оба — МХК «Спартак»), Олег Хомченко (Беларусь U18), Евгений Авраменко («Неман»).



25 апреля наши парни встретятся со сверстниками из Казахстана, на следующий день состоится поединок белорусов со сборной Студенческой лиги. На 27 апреля запланирован турнир по хоккею в формате 3×3, а в заключительном матче основного розыгрыша Кубка Будущего наша команда поспорит с молодежной сборной России.