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03:38 (мск), источник: БЕЛТА

«Металлург» увеличил отрыв от «Бреста» в финальной серии Кубка Президента

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В пятницу в Жлобине состоялся второй матч финальной серии плей-офф белорусской хоккейной экстралиги сезона-2023/24, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: AP 2023

Стартовая встреча команд состоялась 10 апреля также в Жлобине и закончилась разгромной победой хозяев (6:1). Сегодня подопечные Дмитрия Кравченко не отступили от атакующего плана на игру, уже в дебютном периоде в створ ворот «Бреста» было нанесено шестнадцать бросков, к концу игры их количество достигло сорока. Первую заброшенную шайбу зрители в местном ледовом дворце увидели на девятой минуте матча — во второй игре кряду отличился форвард «Металлурга» Виталий Пинчук.

Ответ у гостей нашелся в начале второго периода, цели достиг бросок Сергея Малявко. Равный счет продержался на табло недолго: сперва Сергей Кузнецов продлил личную серию с голами до трех матчей, а шесть минут спустя Роман Достанко увеличил перевес «стальных волков» до двух шайб — 3:1. В заключительной трети цифры не изменились, таким образом, жлобинский клуб ведет в финальном противостоянии со счетом 2:0. Далее соперники переедут в Брест, где проведут еще два матча 14 и 16 апреля.

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