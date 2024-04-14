«Металлург» снова обыграл «Брест» и приблизился к завоеванию Кубка Президента

Два предыдущих поединка серии до четырех побед была сыграны 10 и 12 апреля в Жлобине, оба раза успех праздновали «стальные волки» (6:1 и 3:1). Сегодня матч финала Кубка Президента впервые в истории принял брестский Ледовый дворец. Стартовая треть проходила с небольшим преимуществом хозяев, но закончилась вничью 0:0. Контроль над игрой «Металлург» стал забирать в начале второго периода, во многом этому способствовали удаления у брестчан. Сперва на скамейку штрафников отправился Денис Цыганов, за это «зубры» были наказаны Александром Подкорытовым. Пять минут спустя правила нарушил Илья Сушко, и игрой в большинстве не преминул воспользоваться Сергей Кузнецов, отличившийся в четвертом матче подряд — 2:0.



Незадолго до ухода на второй перерыв форвард «Бреста» Федор Качан сократил отставание своей команды до минимума. На спасение у хозяев оставалось больше 20 минут, но пробить голкипера гостей Сергея Большакова в равных составах не получалось. Помощь «зубрам» оказали жлобинчане Егор Старков и Алексей Кириллов, оставившие своих партнеров втроем против пятерки соперника. Весомое численное преимущество за две минуты до окончания третьего периода реализовал Сергей Шелег — и выяснение отношений ушло за пределы основного времени.



Овертайм продлился всего три минуты, победу «Металлургу» принес Роман Достанко (3:2). «Стальные волки» ведут в противостоянии уже со счетом 3:0, четвертый поединок пройдет 16 апреля также в Бресте и начнется в 20.00. В случае победы во вторник подопечные Дмитрия Кравченко в третий раз подряд станут обладателями главного трофея в белорусском хоккее. Если сильнее на этот раз окажутся «зубры», то команды вернутся в Жлобин для пятой игры 18 апреля.