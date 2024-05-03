Белорусские хоккеисты обыграли сборную Казахстана на турнире в Астане

Подопечные Дмитрия Квартальнова начали выступления на турнире матчем против хозяев площадки, которые накануне минимально уступили россиянам (0:1). Сегодняшний поединок выдался куда более результативным, важную роль в таком развитии событий сыграл форвард белорусской команды Александр Скоренов. Уже на 10-й секунде встречи нападающий вывел гостей вперед, в середине стартовой трети удвоил преимущество нашей сборной, а незадолго до ухода на первый перерыв оформил хет-трик — 3:0.



В начале второго периода казахстанцы отквитали одну шайбу, но буквально через минуту Игорь Мартынов вернул белорусам лидерство в три гола — 4:1. Однако дальше инициативу в матче начал захватывать соперник. На экваторе поединка хозяева поразили ворота Сергея Большакова во второй раз, а на старте заключительного игрового отрезка сократили отставание до минимума. За шесть минут до окончания трети наши парни схватили два удаления подряд, чем Казахстан воспользовался незамедлительно — 4:4.



Исход поединка в итоге решился в овертайме, который проходил в формате «3 на 3». Для результативной атаки нашим парням потребовалась ровно минута — с передачи Игоря Мартынова отличился Виталий Пинчук. Таким образом, 5:4 в пользу белорусов, которые завтра сыграют за главный трофей с командой России 25. Начало матча в 14.00 по минскому времени. Сборная Беларуси является действующим победителем Qazaqstan Hockey Open.