Сборная Беларуси по хоккею снова проиграла России 25

Ранее белорусские и российские хоккеисты встречались в Астане и Омске, оба раза успех праздновал соперник, не позволяя подопечным Дмитрия Квартальнова даже поразить свои ворота, — 6:0 и 4:0. Матч в Туле оказался самым результативным в текущем турне. В середине стартовой трети россияне в большинстве открыли счет усилиями Максима Джиошвили, но всего минуту спустя белорусам наконец удалось отличиться заброшенной шайбой — ее автором стал Вадим Мороз. Не прошло и трех минут, как гости были уже впереди: клюшку на пятаке удачно подставил Виталий Пинчук.



На первый перерыв команды так и отправились при счете 2:1 в пользу Беларуси — за 20 минут голкипер нашей сборной Максим Лубский отразил 23 броска, его партнеры по команде нанесли всего шесть. Во втором периоде доминирование россиян продолжилось, но в этот раз количество все же переросло в качество. В начале отрезка Василий Глотов сравнял цифры, а незадолго до ухода в раздевалки Иван Выдренков вывел хозяев вперед.



В заключительной трети хоккеисты России 25 убежали в отрыв: сперва Максим Соркин и Сергей Толчинский по разу реализовали лишнего в течение тридцати секунд, а затем Прохор Полтапов установил окончательный счет — 6:2. Таким образом, россияне досрочно стали победителями майского турне, заключительный поединок команд в субботу примет «Минск-Арена». Начало — в 17.00.