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18:19 (мск), источник: БЕЛТА

Юношеская сборная Беларуси по хоккею победила на Кубке чемпионов U17

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юношеская сборная Беларуси по хоккею стала победителем прошедшего в Челябинске Кубка чемпионов среди игроков не старше 17 лет, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

В финальном поединке подопечным Дмитрия Шульги противостояли хозяева льда из «Трактора», которые ранее нанесли белорусам единственное поражение на турнире — на групповом этапе челябинцы победили со счетом 3:2. Тогда гости получили отставание в три шайбы и едва не спаслись, сегодня встреча прошла по такому же сценарию, только на сей раз команды поменялись местами. К экватору матча наши парни были далеко впереди благодаря голам Кирилла Бородулина, Никиты Павлова и Антона Чемеринского, но в заключительной трети челябинцам удалось сократить отставание до минимума. Последнее слово тем не менее осталось за белорусами — за несколько секунд до сирены точку в игре броском в пустые ворота поставил Ярослав Брызгалов (4:2).

В групповом раунде турнира белорусские хоккеисты обыграли казанский «Ак Барс» (4:2), омский «Авангард» (3:2 ПБ) и череповецкую «Северсталь» (5:2), в четвертьфинале наша сборная сломила сопротивление «Адмирала» из Владивостока (3:2), а в полуфинале снова была сильнее ребят из Татарстана (4:3 ПБ). Обладателями Кубка чемпионов в составе Беларуси-U17 стали вратари Егор Ходин, Арсений Радьков и Тихон Литвинов, защитники Артем Гулько, Владислав Кессо, Михаил Пашкевич, Павел Соловей, Даниил Шеренков, Кирилл Лозовский, Илья Сансевич, Данила Левошевич и Владимир Сивирчуков, а также нападающие Александр Бедрицкий, Виктор Вергейчик, Марк Ивуть, Егор Карабань, Никита Омелько, Игорь Сильченко, Андрей Симонов, Антон Чемеринский, Матвей Шевцов, Ярослав Брызгалов, Кирилл Бородулин, Никита Павлов и Юрий Руммо.

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