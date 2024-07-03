Главный тренер сборной Казахстана по хоккею выбрал новый клуб

По информации аккаунта «Головой Об Лед», тренировавший сборную Казахстана по хоккею на чемпионате мира — 2024 возглавит столичный «Номад».

«По инсайдерской информации программы #ГоловойОбЛед: после странствий по другим городам лиги и размышлений экс-главный тренер “Барыса” — Галым Мамбеталиев принял решение возглавить обладателей Континентального Кубка — столичный “Номад”!», — пишет источник.