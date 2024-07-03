Главный тренер сборной Казахстана по хоккею выбрал новый клуб
Казахстанский специалист Галымжан Мамбеталиев определился с новым местом работы, сообщают Vesti.kz.
Казахстан
Казахстанский специалист Галымжан Мамбеталиев определился с новым местом работы, сообщают Vesti.kz.
По информации аккаунта «Головой Об Лед», тренировавший сборную Казахстана по хоккею на чемпионате мира — 2024 возглавит столичный «Номад».
«По инсайдерской информации программы #ГоловойОбЛед: после странствий по другим городам лиги и размышлений экс-главный тренер “Барыса” — Галым Мамбеталиев принял решение возглавить обладателей Континентального Кубка — столичный “Номад”!», — пишет источник.
Под руководством Мамбеталиева команда Казахстана на прошедшем в Чехии чемпионате мира сохранила прописку в топ-дивизионе. Отметим, что ранее Мамбеталиев в разное время возглавлял столичный «Барыс».