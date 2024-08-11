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22:21 (мск), источник: БЕЛТА

«Юность» забросила 10 шайб «Авиатору» и вышла в «финал четырех» Кубка Салея

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Юности» первыми вышли в «финал четырех» второго по значимости турнира в белорусском хоккее — Кубка Руслана Салея, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: junost.hockey.by

На турнире выступают 14 команд белорусской экстралиги, разделенные на две группы. Досрочную победу в пуле «А» одержала минская «Юность», которая выиграла пять матчей из пяти. Сегодня подопечные Сергея Стася на выезде уничтожили барановичский «Авиатор». Исход поединка был ясен уже в первом периоде, когда в ворота хозяев влетели сразу четыре шайбы. В следующей трети гости добавили еще пять голов, а в заключительной 20-минутке забросили в десятый раз. «Летчики» ответили только парой точных бросков, в итоге 10:2.

Таким образом, «Юность» с десятью баллами за тур до окончания группового этапа вышла в «финал четырех» Кубка Салея, ранее команда нанесла поражения «Лиде» (8:1), гродненскому «Неману» (5:2), солигорскому «Шахтеру» (3:1) и «Бресту» (4:1). Догнать минчан по набранным очкам еще может «Шахтер», но «горняки» в любом случае будут уступать «Юности» из-за неудачи в личной встрече. Сегодня солигорчане также добились крупного успеха в гостях, разгромив «Брест» со счетом 5:0.

Столичный клуб сохраняет шанс провести «финал четырех» Кубка Салея на домашней «Чижовка-Арене» — для этого лидер группы «В» «Витебск» должен лишиться своей первой строчки. Завтра северяне сыграют со смоленским «Славутичем». Кроме того, в понедельник состоятся матчи «Неман» — «Лида», «Могилев» — «Химик» и «Металлург» — «Гомель».

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