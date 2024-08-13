Хоккеисты «Шахтера» и «Немана» вышли в раунд плей-ин Кубка Салея

На малой площадке «Чижовка-Арены» «Юность» принимала «Динамо-Молодечно». В каждом из периодов зрители увидели по одной заброшенной шайбе: в стартовой трети счет открыл минчанин Александр Кулагин, в следующем игровом отрезке Савелий Ольшанский сравнял цифры, а за 9 минут до финальной сирены Герман Нестеров принес столичному клубу победу — 2:1. Ранее минчане досрочно вышли в «финал четырех» Кубка Салея, в шести матчах со старта турнира «Юность» не проиграла ни разу.



Также сегодня в Солигорске состоялась встреча других претендентов на выход из группы — «Шахтера» и «Авиатора». Хоккеисты из Барановичей могли рассчитывать на продолжение борьбы в турнире только в случае виктории, но в этот день она оказалась слишком далека. «Летчики» были разгромлены «горняками» со счетом 6:0, по дублю за подопечных Ярослава Чуприса оформили Владислав Рядченко и Владислав Кулиев.



Таким образом, из пула «А» в раунд плей-ин прошли занявший второе место «Шахтер» (10 баллов) и финишировавший третьим «Неман» (8 очков). Солигорчане и гродненцы примут участие в квалификационных матчах в конце августа, победители которых отправятся в Витебск на «финал четырех». «Шахтер» является действующим финалистом турнира, но трофей команда не брала ни разу. «Неман» выигрывал Кубок Салея трижды — в 2014, 2016 и 2018 гг.



Соперники обоих клубов по раунду плей-ин розыгрыша-2024 могут определиться уже завтра — заключительные матчи группового этапа проведут практически все команды из пула «В». В 18.30 на лед в Новополоцке выйдут «Химик» и «Локомотив», в семь часов вечера стартуют поединки «Гомель» — «Славутич» и «Витебск» — «Могилев». Для выступавших в группе «А» хоккеистов «Авиатора», «Бреста», «Динамо-Молодечно» и «Лиды» турнир окончен.