«Брест» с поражения стартовал на Евро-Азиатском Кубке Дружбы по хоккею

На предварительном этапе турнира выступают четыре команды — ташкентский «Хумо», вице-чемпион Всероссийской хоккейной лиги АКМ из Тулы, чемпион Казахстана «Арлан» из Кокшетау, а также хоккейный клуб «Брест». В стартовом матче Кубка Дружбы брестчане встретились с хозяевами площадки. Первый период наша команда откровенно провалила, с ходу получив отставание в три шайбы. Во второй трети соперники поразили ворота друг друга по два раза, в составе «зубров» отличились Владислав Мартынюк и Павел Боярчук. Добавить в заключительной трети гости не смогли, а вот игроки «Хумо» только увеличили разрыв в счете. В итоге разгромное поражение «Бреста» — 2:7.



Также в четверг тульский АКМ разобрался с «Арланом» (3:1). Следующий матч на турнире наши хоккеисты проведут 17 августа против чемпионов Казахстана, а в воскресенье брестчане встретятся с представителями ВХЛ. Клубы, занявшие на предварительном этапе первое и второе места, выйдут в «финал четырех», который состоится в январе 2025 года. Участие в финальном турнире уже обеспечили чемпион Беларуси жлобинский «Металлург» и обладатель главного трофея ВХЛ «Нефтяник» из Альметьевска.



Евро-Азиатский Кубок Дружбы проводится в третий раз: 2022 году победу в дебютном розыгрыше под названием Кубок Союза одержал тюменский «Рубин», а в прошлом сезоне трофей завоевали хоккеисты воскресенского «Химика».