Хоккеисты «Юности» и «Металлурга» добились побед в матчах экстралиги

На столичной «Чижовка-Арене» «Юность» принимала «Витебск». Подопечные Сергея Стася бодро начали встречу, дважды огорчив гостей уже к третьей минуте матча. Незадолго до ухода на перерыв «медведи» отыграли одну шайбу, но этот гол так и остался для северян единственным. Хозяева же поразили чужие ворота еще два раза в заключительной трети, в итоге 4:1 в пользу «Юности». Таким образом, минчане взяли реванш у «Витебска» за поражение в пятницу с таким же счетом 1:4 и отбили у «Немана» вторую строчку в турнирной таблице.



Параллельно на юге страны «Брест» во второй раз за три дня минимально уступил «Металлургу. 29 ноября финальная сирена зафиксировала на табло цифры 1:2, сегодня — 0:1. Автором победной шайбы у действующих чемпионов страны стал Илья Спат, а голкипер “стальных волков” Сергей Большаков отразил все 32 броска соперника. Жлобинский клуб выиграл четвертый матч подряд и потеснил соседей из “Гомеля” с 4-й позиции в экстралиге.



Ранее сегодня гомельчане обыграли “Шахтер” (2:1), а “Неман” был сильнее “Химика” (3:1). Завтра в чемпионате страны по хоккею состоятся три поединка, стартовые вбрасывания во всех играх запланированы на 19.00. В Барановичах горемычный “Авиатор” сыграет со “Славутичем”, “Лида” дома встретится с “Локомотивом”, а лидер сезона “Динамо-Молодечно” примет “Могилев”.