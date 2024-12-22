Хоккеисты «Юности» одержали волевую победу над «Металлургом»

В Жлобине действующий чемпион страны «Металлург» принимал самый титулованный клуб Беларуси «Юность». Уже к 15-й минуте «стальные волки» оторвались на три гола, два из которых оформил Михаил Стефанович. Незадолго до ухода на перерыв гости слегка сократили отставание, во втором периоде команды обошлись без результативных атак. Все изменилось в заключительной 20-минутке: игроки «Юности» отправили в чужие ворота четыре безответные шайбы и одержали победу со счетом 5:3. Дубль за минчан оформил Валентин Демченко. Параллельно «Динамо-Молодечно» дома встречалось с «Шахтером». В первой трети соперники обменялись точными бросками, в следующем периоде зрители голов уже не увидели. На старте третьего игрового отрезка Марк Ярута вывел солигорчан вперед, после чего цифры на табло не менялись. Таким образом, 2:1 в пользу «Шахтера». Для хоккеистов «Динамо-Молодечно» это поражение стало шестым подряд.