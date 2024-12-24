«Локомотив» отыграл отставание в три шайбы и победил «Могилев» в экстралиге

Лидер турнирной таблицы «Неман» неожиданно испытал большие проблемы в матче против «Славутича» в Смоленске. Основное время поединка закончилось вничью 2:2, и только в серии буллитов гродненцы вырвали победу. Оба гола в составе подопечных Евгения Летова провел Никита Ремезов. Для клуба из Гродно эта виктория стала 15-й подряд. В Могилеве местный клуб принимал «Локомотив». После первого периода хозяева благодаря дублю Ильи Шапиро вели с отрывом в три шайбы, но в следующей трети оршанцы перехватили лидерство, забросив четырежды подряд. В заключительной 20-минутке гости зафиксировали окончательный счет — 5:3.Также в понедельник «Гомель» на выезде обыграл «Химик» со счетом 4:2, прервав трехматчевую победную серию новополочан. В еще одном поединке вечера «Лида» разобралась с «Брестом» (2:0), сухой матч в свой актив записал голкипер «рыцарей» Артур Малков. Завтра в чемпионате Беларуси по хоккею состоятся три игры.