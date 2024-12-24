Хоккеисты «Динамо-Шинника» повторно проиграли «СКА-Юниору» в МХЛ

Во вторник подопечные Андрея Михалева во второй раз за два дня встречались со «СКА-Юниором» из Красногорска. Поединок накануне закончился поражением бобруйского клуба со счетом 1:4, автором единственной шайбы гостей стал Матвей Шидловский. Эта неудача прервала девятиматчевую победную серию нашей команды. Основные события сегодняшнего матча развернулись во второй трети: на 28-й минуте счет в поединке открыл Олег Хомченко, затем дважды подряд отличились хозяева, но незадолго до ухода на перерыв Илья Лахнов при игре в меньшинстве сравнял цифры — 2:2. В третьем периоде соперники обменялись голами, за гостей забросил Богдан Белкин. Исход встречи в итоге решился в серии буллитов, где точнее оказались хоккеисты «СКА-Юниора» — в итоге 4:3. «Динамо-Шинник» с 53 очками продолжает возглавлять таблицу «Серебряного» дивизиона Западной конференции МХЛ. Календарный год наши парни завершат в Москве двумя матчами против «Крыльев Советов» 27 и 28 декабря.