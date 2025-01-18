Хоккеисты «Химика», «Гомеля» и «Бреста» одержали победы в матчах экстралиги

Первыми на лед в Новополоцке вышли хоккеисты «Химика» и «Лиды». Уже к девятой минуте новополочане соорудили отрыв в две шайбы, но в начале второго периода «рыцари» сравняли цифры. Однако дальше в матче забрасывали только «нефтяники»: дубль оформил Артем Землянкин, второй для себя гол провел Павел Чернов, в итоге 5:2. Этот успех стал для «Химика» третьим подряд, «Лида», в свою очередь, продлила серию поражений до семи игр.