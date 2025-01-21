Хоккеисты «Динамо-Шинника» с поражения начали домашнюю серию в МХЛ

В первом матче на «Бобруйск-Арене» в 2025 году шинники принимали московское «Динамо» из элитного «Золотого» дивизиона. Стартовую треть команды свели к ничьей 1:1, за хозяев забросил Николай Салыго. Ключевым в этой игре стал второй период, в котором гости отправили в белорусские ворота две шайбы, не получив ни одной в свои. В заключительной 20-минутке москвичи огорчили бобруйчан в четвертый раз, голы Константина Волочко и Александра Яценко динамовцев уже не спасли. Финальный счет — 3:4.