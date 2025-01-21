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Хоккеисты «Динамо-Шинника» с поражения начали домашнюю серию в МХЛ

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты бобруйского «Динамо-Шинника» с поражения начали первую домашнюю серию в 2025 году в регулярном чемпионате Молодежной хоккейной лиги сезона-2024/25, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

В первом матче на «Бобруйск-Арене» в 2025 году шинники принимали московское «Динамо» из элитного «Золотого» дивизиона. Стартовую треть команды свели к ничьей 1:1, за хозяев забросил Николай Салыго. Ключевым в этой игре стал второй период, в котором гости отправили в белорусские ворота две шайбы, не получив ни одной в свои. В заключительной 20-минутке москвичи огорчили бобруйчан в четвертый раз, голы Константина Волочко и Александра Яценко динамовцев уже не спасли. Финальный счет — 3:4.

Таким образом, подопечные Андрея Михалева прервали серию из шести матчей с набранными очками. Наша команда с 66 баллами продолжает возглавлять таблицу «Серебряного» дивизиона Западной конференции, опережая ближайших конкурентов на пять пунктов. Следующий матч «Динамо-Шинник» проведет 24 января дома против ярославского «Локо».