Богданович: мы по-прежнему открыты к диалогу с Международной федерацией хоккея

«Наша работа в интересах белорусского хоккея не останавливается, мы по-прежнему открыты к конструктивному диалогу с Международной федерацией хоккея. Накануне заседания совета IIHF мы в письменном виде изложили свою позицию по всем поступившим от них вопросам, привели ряд неоспоримых доводов в пользу возвращения наших команд к участию в программе соревнований IIHF. Однако, как видим, для руководства и совета IIHF эта аргументация значения не имеет» — сказал Александр Богданович.