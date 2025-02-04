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Богданович: мы по-прежнему открыты к диалогу с Международной федерацией хоккея

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Федерации хоккея Беларуси Александр Богданович прокомментировал отстранение сборной Беларуси от турниров под эгидой IIHF на сезон-2025/26, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФХБ.

Источник: БЕЛТА

Ранее сегодня Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборных Беларуси и России. Наша команда не сможет выступить на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, также белорусские клубы не примут участие в розыгрыше Лиги чемпионов и Континентального кубка. Вопрос допуска сборной Беларуси на сезон-2026/27 будет рассмотрен в мае 2026 года.

«Наша работа в интересах белорусского хоккея не останавливается, мы по-прежнему открыты к конструктивному диалогу с Международной федерацией хоккея. Накануне заседания совета IIHF мы в письменном виде изложили свою позицию по всем поступившим от них вопросам, привели ряд неоспоримых доводов в пользу возвращения наших команд к участию в программе соревнований IIHF. Однако, как видим, для руководства и совета IIHF эта аргументация значения не имеет» — сказал Александр Богданович.

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