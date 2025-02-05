Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бывший тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт возглавил немецкий клуб «Штраубинг Тайгерс»

Бывший тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт возглавил немецкий клуб «Штраубинг Тайгерс», сообщает пресс-служба клуба.

Источник: Чемпионат.com

Вудкрофт начал свою тренерскую карьеру в НХЛ в качестве тренера по развитию навыков, а затем в 2014 году перешёл в «Адлер Мангейм» в качестве помощника тренера и выиграл с командой чемпионат Германии. В последующие годы он работал главным тренером в КХЛ в минском «Динамо» и в швейцарской национальной лиге в хоккейном клубе «Женева-Серветт».

Он также входил в тренерский штаб сборной Канады на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане, где вместе с командой завоевал бронзовую медаль. Он также был помощником тренера на Кубке Шпенглера и привёл сборную Канады к победе на турнире в 2017 году.

Динамо Мн
КХЛ: таблица и календарь