Бывший тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт возглавил немецкий клуб «Штраубинг Тайгерс»

Вудкрофт начал свою тренерскую карьеру в НХЛ в качестве тренера по развитию навыков, а затем в 2014 году перешёл в «Адлер Мангейм» в качестве помощника тренера и выиграл с командой чемпионат Германии. В последующие годы он работал главным тренером в КХЛ в минском «Динамо» и в швейцарской национальной лиге в хоккейном клубе «Женева-Серветт».